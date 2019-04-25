2019-04-25T15:16:07+03:00
Политика

В 10-й бригаде ВСУ идет разбирательство из-за некачественного перевода вооружения в летний режим

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: bmpvsu.ruФото: bmpvsu.ru
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Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в одной из бригад ВСУ, находящийся в зоне, так называемой, «ООС» проходит проверка комиссии минобороны Украины из-за некачественного перевода вооружения и военной техники в режим летней эксплуатации.

- Состояние вооружения и военной техники вооруженных сил Украины по-прежнему оставляет желать лучшего, - говорит Филипоненко. - Такая ситуация складывается по причине отсутствия должного обеспечения запасными частями и горюче-смазочными материалами, а также в связи с низким уровнем подготовки личного состава, не желающего и не умеющего обслуживать вверенную технику.

Больше всех отличилась 10-я бригада Вооруженных сил Украины.

Как стало известно от осведомленного источника в штабе бригады, для дачи объяснений вызваны все командиры батальонов, а также их заместители по вооружению и тыловому обеспечению, - сообщил офицер пресс-центра оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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