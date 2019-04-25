«Феникс» предупредил о возможных неполадках в работе некоторых сервисов оператора
Республиканский оператор «Феникс» предупредил своих абонементов о возможном ухудшении работы некоторых сервисов. Связано это с плановыми техническими работами, которые будут проходить в период с25 апреля по 14 мая. Об этом сообщили на официальном сайте министерства связи ДНР.
- «Феникс» будет проводить плановые работы по улучшению качества сервисов, из-за чего возможны кратковременные сбои в предоставлении услуг «Мобильный перевод» и "Отложенный платеж», - сказано в сообщении.
После того, как плановые работы закончатся абонентов «Феникса» ожидает не только возвращения привычной работы оператора, но и обновление, которое позволит улучшить качество сервисов «Мобильный перевод» и «Отложенный платеж».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»