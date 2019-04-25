В Украине грядут массовые протесты переселенцев из Донбасса

СЕГОДНЯ 15:08 2019-04-25T15:08:05+03:00

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У стен Кабинета министров в Киеве прошел протест переселенцев из Донбасса. Больше полутысячи участников акции призвали украинские власти поменять к ним отношение и пригрозили: если требования не будут услышаны – они выведут на улицы городов незалежной тысячи людей.

- Протесты будут лишь увеличиваться. Более 100 общественных организаций в 63 городах Украины готовы консолидироваться и вывести на улицы столицы тысячи людей со всей Украины, - сообщил глава общественного союза Всеукраинская Платформа Донбасса, глава общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Геннадий Борисичев.

Переселенцы требуют увеличения финансирования государственных жилищных программ, возобновления прав жителей Донбасса на получение украинской пенсии, возобновление избирательных прав для участия в местных выборах, принятие социального закона о возмещение ущерба пострадавшим в результате войны в Украине, разработку с участием общественности комплексного плана по возобновлению мина в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU