2019-04-25T14:49:44+03:00
Политика

МВД ДНР начнет прием заявлений для получения паспортов РФ

та процедура необходима для того, чтобы сформулировать список граждан, которые собираются целенаправленно выезжать на территорию России для получения паспорта
Екатерина Сорока
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Первый пункт получения российских паспортов расположен в городе Матвеев Курган в Ростовской области. Фото: 112.uaПервый пункт получения российских паспортов расположен в городе Матвеев Курган в Ростовской области. Фото: 112.ua
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Денис Пушилин дал распоряжение представителям МВД ДНР начать прием заявлений от граждан для получения паспорта Российской Федерации.

- МВД и руководителю миграционной службы Республики обеспечить организацию процесса приема и рассмотрения документов граждан ДНР в порядке Указа Президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года. Срок — до 3 мая текущего года, - постановил Денис Пушилин.

Эта процедура необходима для того, чтобы сформулировать список граждан, которые собираются целенаправленно выезжать на территорию России для получения паспорта. Тогда они смогут воспользоваться специальным механизмом упрощённого пересечения контрольно-пропускных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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