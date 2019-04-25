ВСУ выпустили по ДНР 137 боеприпасов

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-25T14:17:33+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 15 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 137 единиц, - говорится в сообщении.

Якубов добавил, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемь районов в ДНР.

Обстрелам подверглись Докучаевск, район столичного аэропорта, поселок шахты Трудовская, села Веселое и Спартак, расположенные на окраинах Донецка. Кроме того украинские силовики обстреляли село Минеральное вблизи Макеевки, горловский поселок Зайцево и село Октябрь, расположенное на юге Республики, - заявил Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU