2019-04-25T14:17:33+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР 137 боеприпасов

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: mirtesen.ruФото: mirtesen.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 15 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 137 единиц, - говорится в сообщении.

Якубов добавил, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемь районов в ДНР.

Обстрелам подверглись Докучаевск, район столичного аэропорта, поселок шахты Трудовская, села Веселое и Спартак, расположенные на окраинах Донецка. Кроме того украинские силовики обстреляли село Минеральное вблизи Макеевки, горловский поселок Зайцево и село Октябрь, расположенное на юге Республики, - заявил Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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