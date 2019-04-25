2019-04-25T14:10:24+03:00
Общество

Глава ЛНР встретился с представителями еврейской общины в Республике

Они обсудили взаимодействие и восстановление синагоги
Екатерина Сорока
Поделиться:
Комментарии: comments1
Также Леонид Пасечник поздравил гостей с праздником Песах. Фото: novorosinform.orgТакже Леонид Пасечник поздравил гостей с праздником Песах. Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

25 апреля в Луганске состоялась встреча Главы Республики Леонида Пасечника с представителями еврейской общины ортодоксального иудаизма. Они обсудили вопросы взаимодействия общины с властью, ее поддержки и дальнейшего развития.

- Со стороны руководства республики мы готовы работать совместно в этом направлении. ЛНР - это многонациональное государство, на территории которого проживает много национальностей. Вне зависимости от того, какой человек национальности и веры, он имеет право жить на нашей территории, пользоваться теми благами, правами, которые определены в Конституции ЛНР и выполнять наши законы, - поделился Леонид Пасечник.

От имени целой общины на встрече с Главой Республики говорил временно исполняющий обязанности раввина Луганска Шнэор Залман.

Также на встрече был поднят вопрос о возобновлении строительства местной синагоги для общины. В Луганске ее должны были построить еще в 2004 году. Однако данный процесс был приостановлен на неопределенный срок. Из-за чего представители еврейской общины не имеет собственный духовный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять лет без света: в Спартаке наконец-то починили линию электроснабжения
У жителя Шахтерска полицейские изъяли гранаты и взрывчатку
Глава ЛНР поучаствовал в международной патриотической акции «Это наша Победа»
На мини-шахте в Лутугино произошло ЧП
ВСУ выпустили по ЛНР больше 160 боеприпасов
«Феникс» предупредил о возможных неполадках в работе некоторых сервисов оператора
В 10-й бригаде ВСУ идет разбирательство из-за некачественного перевода вооружения в летний режим
В Украине грядут массовые протесты переселенцев из Донбасса
МВД ДНР начнет прием заявлений для получения паспортов РФ
ВСУ выпустили по ДНР 137 боеприпасов
В Горловке начали снос заброшенных зданий
На Минские переговоры приехал только один представитель Украины
Глава ДНР планирует облегчить процесс пересечения границы с Россией для получения паспортов РФ
ВСУ приблизились к позициям республик Донбасса и роют новые окопы