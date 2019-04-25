Глава ЛНР встретился с представителями еврейской общины в Республике

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-25T14:10:24+03:00

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25 апреля в Луганске состоялась встреча Главы Республики Леонида Пасечника с представителями еврейской общины ортодоксального иудаизма. Они обсудили вопросы взаимодействия общины с властью, ее поддержки и дальнейшего развития.

- Со стороны руководства республики мы готовы работать совместно в этом направлении. ЛНР - это многонациональное государство, на территории которого проживает много национальностей. Вне зависимости от того, какой человек национальности и веры, он имеет право жить на нашей территории, пользоваться теми благами, правами, которые определены в Конституции ЛНР и выполнять наши законы, - поделился Леонид Пасечник.

От имени целой общины на встрече с Главой Республики говорил временно исполняющий обязанности раввина Луганска Шнэор Залман.

Также на встрече был поднят вопрос о возобновлении строительства местной синагоги для общины. В Луганске ее должны были построить еще в 2004 году. Однако данный процесс был приостановлен на неопределенный срок. Из-за чего представители еврейской общины не имеет собственный духовный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU