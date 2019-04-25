На Минские переговоры приехал только один представитель Украины

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-25T13:40:01+03:00

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Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что на две подгруппы украинская сторона выделила только одного переговорщика.

- Уже не первый раз со стороны Украины применяются такие методы саботажа переговорного процесса. Переговорщики в подгруппе по экономическим вопросам прождали представителя Киева в течение четырёх часов, который всё это время был задействован в работе подгруппы по гуманитарным вопросам. В результате работа обеих профильных групп не была полноценной: переговорщикам не удалось предметно обсудить важнейшие вопросы повестки, – заявила Никонорова.

Переговоры прошли безрезультатно.

– По этим искусственно созданным украинской стороной техническим причинам даже участие новой главы делегации Международного Комитета Красного Креста на Украине Флоранс Жиллетт в работе именно этих подгрупп не принесло существенных подвижек в диалоге, – добавила министр.

ИСТОЧНИК KP.RU