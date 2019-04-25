На Минские переговоры приехал только один представитель Украины
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что на две подгруппы украинская сторона выделила только одного переговорщика.
- Уже не первый раз со стороны Украины применяются такие методы саботажа переговорного процесса. Переговорщики в подгруппе по экономическим вопросам прождали представителя Киева в течение четырёх часов, который всё это время был задействован в работе подгруппы по гуманитарным вопросам. В результате работа обеих профильных групп не была полноценной: переговорщикам не удалось предметно обсудить важнейшие вопросы повестки, – заявила Никонорова.
Переговоры прошли безрезультатно.
– По этим искусственно созданным украинской стороной техническим причинам даже участие новой главы делегации Международного Комитета Красного Креста на Украине Флоранс Жиллетт в работе именно этих подгрупп не принесло существенных подвижек в диалоге, – добавила министр.
ИСТОЧНИК KP.RU