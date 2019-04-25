2019-04-25T13:06:10+03:00
Политика

Глава ДНР планирует облегчить процесс пересечения границы с Россией для получения паспортов РФ

Для этого будет разработан специальный упрощенный механизм
Екатерина Сорока
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Распоряжение по поводу паспортов для жителей Республики вступило в силу с 24 апреля. Фото: smdnr.ruРаспоряжение по поводу паспортов для жителей Республики вступило в силу с 24 апреля. Фото: smdnr.ru
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Для жителей ДНР, которые собираются получать паспорта Российской Федерации будет разработан специальный механизм прохождения границ между государствами, который будет в разы легче и быстрее того, что существует сейчас. Об этом сегодня заявил Глава Республики Денис Пушилин на встрече с членами Правительства и представителями местных властей ДНР.

- Министерству доходов и сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с РФ с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства РФ, — заявил Денис Пушилин.

Реализовать требование Главы Республики поручено до первого июня текущего года, чтобы как можно больше жителей ДНР смогли получить гражданство России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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