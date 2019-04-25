2019-04-25T12:55:48+03:00
Политика

ВСУ приблизились к позициям республик Донбасса и роют новые окопы

Об этом сообщили в ОБСЕ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: forum-tvs.ruФото: forum-tvs.ru
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В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 23 апреле говорится об активизации украинских подразделений на линии разграничения. Наблюдатели отмечают, что Вооруженные силы Украины приблизились к позициям Народных милиций республик Донбасса и роют новые окопы.

- Новые окопы длинной в 100 метров проходят с востока на запад в одном километре к югу от Ленинского, - говорится в отчете. - Благодаря новым окопам сократилось расстояние между передовыми позициями Вооруженных сил Украины и сил ДНР с приблизительно 290 метров до 170 метров.

Кроме этого, сотрудники ОБСЕ заметили 20-метровую траншею приблизительно в 300 метрах к югу от Ленинского. Эти окопы также являются новыми укреплениями ВСУ.

Напомним, ВСУ продолжают обстрелы республик Донбасса. За прошедшие сутки под огонь украинской армии попало три населенных пункта ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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