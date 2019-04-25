На майские праздники в ЛНР усилят таможенные посты

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-25T12:45:24+03:00

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- В предпраздничный и праздничный период – с 20 апреля по 12 мая включительно – таможенные посты «Изварино», «Червонопартизанск» и «Должанский» переведены на усиленный режим работы. В среднем в праздничные дни будет дополнительно задействовано порядка 30% личного состава отделов таможенного оформления таможенных постов, – заявил исполняющий обязанности председателя государственного таможенного комитета ЛНР Эдуард Бербец.

По его словам, такие меры приняты для ускорения прохождения контроля и оформления, чтобы не скапливались очереди.

- Процедура стандартная – через подачу на внутренний таможенный пост заявки на таможенное оформление в выходной или праздничный день. В зависимости от количества заявок определяется и число сотрудников, которые будут работать в заявленный день, - говорит Бербец. - Напоминаю, что за таможенное оформление товаров в выходные или праздничные дни предусмотрен таможенный сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU