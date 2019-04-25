2019-04-25T12:45:24+03:00
Политика

На майские праздники в ЛНР усилят таможенные посты

Об этом сообщили в таможенном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: miaistok.suФото: miaistok.su
Изменить размер текста:

- В предпраздничный и праздничный период – с 20 апреля по 12 мая включительно – таможенные посты «Изварино», «Червонопартизанск» и «Должанский» переведены на усиленный режим работы. В среднем в праздничные дни будет дополнительно задействовано порядка 30% личного состава отделов таможенного оформления таможенных постов, – заявил исполняющий обязанности председателя государственного таможенного комитета ЛНР Эдуард Бербец.

По его словам, такие меры приняты для ускорения прохождения контроля и оформления, чтобы не скапливались очереди.

- Процедура стандартная – через подачу на внутренний таможенный пост заявки на таможенное оформление в выходной или праздничный день. В зависимости от количества заявок определяется и число сотрудников, которые будут работать в заявленный день, - говорит Бербец. - Напоминаю, что за таможенное оформление товаров в выходные или праздничные дни предусмотрен таможенный сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять лет без света: в Спартаке наконец-то починили линию электроснабжения
У жителя Шахтерска полицейские изъяли гранаты и взрывчатку
Глава ЛНР поучаствовал в международной патриотической акции «Это наша Победа»
На мини-шахте в Лутугино произошло ЧП
ВСУ выпустили по ЛНР больше 160 боеприпасов
«Феникс» предупредил о возможных неполадках в работе некоторых сервисов оператора
В 10-й бригаде ВСУ идет разбирательство из-за некачественного перевода вооружения в летний режим
В Украине грядут массовые протесты переселенцев из Донбасса
МВД ДНР начнет прием заявлений для получения паспортов РФ
ВСУ выпустили по ДНР 137 боеприпасов
Глава ЛНР встретился с представителями еврейской общины в Республике
В Горловке начали снос заброшенных зданий
На Минские переговоры приехал только один представитель Украины
Глава ДНР планирует облегчить процесс пересечения границы с Россией для получения паспортов РФ
ВСУ приблизились к позициям республик Донбасса и роют новые окопы