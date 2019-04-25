Наталья Никонорова – об аресте руководителя Представительского центра Республики в Марселе: Уверена, что господин Фаяр будет освобожден, а его доброе имя - полностью восстановлено

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-25T12:45:08+03:00

Наталья Никонорова: «Не сомневаемся, что господин Фаяр будет освобожден, а его доброе имя - полностью восстановлено». Фото: МИД ДНР

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Единомышленники Донецкой Народной Республики в странах Европы неоднократно подвергались давлению, несмотря на то, что вся их деятельность в рамках представительских центров абсолютно законна и направлена исключительно на мирные цели, основная из которых - распространение правдивых сведений о событиях в Донбассе. Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

- Очередным примером подобного давления стал недавний арест руководителя Представительского центра ДНР в Марселе Юбера Фаяра. Господин Фаяр неоднократно посещал Республику в непростое для нас время и доказал делом, что готов оказывать существенную помощь и поддержку жителям нашего государства. Мы убеждены, что возмутительные обвинения в его адрес – это недоразумение, сложившееся из-за огромного количества распространяемой Украиной дезинформации о Республиках и наших европейских друзьях, - сказала Наталья Юрьевна.

Напомним, что суд города Экс-ан-Прованс уже подтверждал полную законность деятельности господина Фаяра в качестве руководителя Представительского центра ДНР в Марселе, хотя украинские дипмиссии во Франции всячески пытались оказывать давление на суд.

- Не сомневаемся, что после тщательного расследования всех обстоятельств ситуации господин Фаяр будет освобожден, а его доброе имя будет полностью восстановлено, - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU