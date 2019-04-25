В Горловке начали снос заброшенных зданий
В Горловке начались работы по благоустройству улиц. В первую очередь администрация города решила взяться за демонтаж заброшенных и временно бесхозных зданий в районе жилого массива «Комсомолец». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Горловского ГУ МВД ДНР.
- Так, при содействии полиции, в соответствии с правилами благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе, представителями районной администрации, управляющей компании и сотрудниками КП "Простор" выполнены работы по демонтажу временных и бесхозных объектов, - сказано в сообщении пресс-службы.
Сотрудники администрации города уверены, что снос заброшенных зданий поможет улучшить благоустройство города и его санитарную ситуацию. Под программу облагораживания не подходят, исторические здания Горловки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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