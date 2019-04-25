В Горловке начали снос заброшенных зданий

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-25T13:56:42+03:00

Сносу подлежат все заброшенные здания и временно бесхозные объекты в районе жилого массива «Комсомолец»

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В Горловке начались работы по благоустройству улиц. В первую очередь администрация города решила взяться за демонтаж заброшенных и временно бесхозных зданий в районе жилого массива «Комсомолец». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Горловского ГУ МВД ДНР.

- Так, при содействии полиции, в соответствии с правилами благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе, представителями районной администрации, управляющей компании и сотрудниками КП "Простор" выполнены работы по демонтажу временных и бесхозных объектов, - сказано в сообщении пресс-службы.

Сотрудники администрации города уверены, что снос заброшенных зданий поможет улучшить благоустройство города и его санитарную ситуацию. Под программу облагораживания не подходят, исторические здания Горловки.

ИСТОЧНИК KP.RU