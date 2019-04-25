В Снежном перевернулся грузовой автомобиль

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-25T12:17:08+03:00

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В Снежном водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал в кювет. Пострадавших среди пешеходов нет. Сам водитель был госпитализирован в ближайшую больницу. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Спасатели, при помощи гидравлического инструмента, деблокировали пострадавшего из кабины автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи, – говорится в сообщении.

Также в сообщении указали, что КамАЗ не просто съехал с дорожной полосы в кювет, а перевернулся из-за чего и пострадал водитель. Для того чтобы его достать из кабины сотрудникам МЧС ДНР пришлось привлечь к работе оперативную группу ЦУКС, руководящий состав ГПСО, две единицы специальной гидравлической техники и 13 человек из личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU