2019-04-25T12:17:08+03:00
Происшествия

В Снежном перевернулся грузовой автомобиль

Водителя сразу госпитализировали в больницу
Екатерина Сорока
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Авария произошло на улице Латы. Фото: informator.newsАвария произошло на улице Латы. Фото: informator.news
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В Снежном водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал в кювет. Пострадавших среди пешеходов нет. Сам водитель был госпитализирован в ближайшую больницу. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Спасатели, при помощи гидравлического инструмента, деблокировали пострадавшего из кабины автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи, – говорится в сообщении.

Также в сообщении указали, что КамАЗ не просто съехал с дорожной полосы в кювет, а перевернулся из-за чего и пострадал водитель. Для того чтобы его достать из кабины сотрудникам МЧС ДНР пришлось привлечь к работе оперативную группу ЦУКС, руководящий состав ГПСО, две единицы специальной гидравлической техники и 13 человек из личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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