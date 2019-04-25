2019-04-25T11:35:16+03:00
Политика

ВСУ обстреляли три населенных пункта ЛНР

Об этом сообщили в НМ Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: regnum.ruФото: regnum.ru
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За прошедшие сутки, с 24 по 25 апреля, Вооруженные силы Украины не прекратили огонь. Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня киевской стороной.

В оборонном ведомстве сообщили, что под огонь украинской армии попали три населенных пункта ЛНР.

- Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и сел Калиново-Борщеватое и Логвиново, - рассказали в НМ Республики.

Огонь по территории ЛНР велся из различного вооружения.

Было зафиксировано применение 122-миллиметровых артиллерийский орудий, 120 и 82-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - добавили в Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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