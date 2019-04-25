Украина из злости усилила обстрелы Донбасса после того, как жители республик принялись собирать документы на российский паспорт

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-25T10:13:20+03:00

В ЛНР после публикации указа ВСУ семь раз нарушило режим прекращения огня. Фото: 24tv.ua

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Не смотря на внесрочный режим прекращения огня в рамках «весеннего» перемирия, украинская сторона продолжает накаливать обстановку на линии соприкосновения. Вечером 24 апреля, после публикации указа президента Владимира Путина об упрощённой выдаче российских паспортов для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, украинские военнослужащие открыли огонь сразу в нескольких направлениях по населенным пунктам Донецка. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Враг с направления Песок, Опытного, Авдеевки и Марьинки бьет по аэропорту, Спартаку, Вольво-Центру, Ясиноватой и Трудовским. Очень громко! На Трудовских - шумно, будьте внимательны и осторожны! Горловка. Также продолжают вспыхивать перестрелки на западе города, - писали вчера вечером жители в социальных сетях.

Дончане уверены, что такие действия украинской стороны связаны с их злостью по отношению к жителям республик.

Напомним,вчера президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей Донбасса. Документ был подписан в гуманитарных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU