2019-04-25T10:13:20+03:00
Политика

Украина из злости усилила обстрелы Донбасса после того, как жители республик принялись собирать документы на российский паспорт

Обстрелы ведутся сразу по нескольким направлениям по окрестностям Донецкой Народной Республики
Никита МАКАРЕНКОВЕкатерина Сорока
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В ЛНР после публикации указа ВСУ семь раз нарушило режим прекращения огня. Фото: 24tv.uaВ ЛНР после публикации указа ВСУ семь раз нарушило режим прекращения огня. Фото: 24tv.ua
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Не смотря на внесрочный режим прекращения огня в рамках «весеннего» перемирия, украинская сторона продолжает накаливать обстановку на линии соприкосновения. Вечером 24 апреля, после публикации указа президента Владимира Путина об упрощённой выдаче российских паспортов для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, украинские военнослужащие открыли огонь сразу в нескольких направлениях по населенным пунктам Донецка. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Враг с направления Песок, Опытного, Авдеевки и Марьинки бьет по аэропорту, Спартаку, Вольво-Центру, Ясиноватой и Трудовским. Очень громко! На Трудовских - шумно, будьте внимательны и осторожны! Горловка. Также продолжают вспыхивать перестрелки на западе города, - писали вчера вечером жители в социальных сетях.

Дончане уверены, что такие действия украинской стороны связаны с их злостью по отношению к жителям республик.

Напомним,вчера президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей Донбасса. Документ был подписан в гуманитарных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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