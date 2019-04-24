2019-04-24T13:36:36+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: на территорию Республики легло почти 100 боеприпасов со стороны Украины

Под огнем снова Спартак, Трудовские, Минеральное
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Перемирием в Донбассе даже не пахнет. Фото: 62.uaПеремирием в Донбассе даже не пахнет. Фото: 62.ua
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Украинские силовики за истекшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами оказались окрестности Донецка и Ясиноватой. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило девять раз, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 99 единиц.

Якубов уточнил, что под обстрелами оказались: поселок шахты Трудовская и село Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка, а также село Васильевка и поселок Минеральное под Ясиноватой.

При обстрелах применялись: минометы 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, включая крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

По информации СЦКК, жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

Жилой дом и два автомобиля сегодня повреждены в Докучаевске в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины

ИСТОЧНИК KP.RU

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