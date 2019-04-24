Политики Украины против контактов Зеленского с ЛДНР: Мы не будем разговаривать с этими людьми

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-24T08:22:46+03:00

Дончане и не сомневались, что с ними разговаривать не будут, как не слышали их и до этого

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Когда дончане в 2014 году говорили, что Украина их не слышит, они не преувеличивали. Именно это стало причиной войны. Но похоже, что новый президент нэньки не собирается этого исправлять. Вновь избранный президент Украины Зеленский не должен вести переговоры с представителями республик Донбасса, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут быть только при посредничестве США и Великобритании. Об этом заявил военный советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Апаршин в программе «Drozdov» на телеканале ZIK.

- Мы не можем остаться один на один с Российской Федерацией, потому что тогда не решим эту проблему. И я никогда не поддержу, чтобы новый президент Украины сел за стол переговоров с так называемыми «ЛНР» и «ДНР». Я в принципе не допускаю того, что Украина может разговаривать с этими людьми, — сказал Апаршин.

- А вы сомневались? - Задает риторический вопрос Оксана, жительница Трудовских, обстреливаемых едва ли не ежедневно украинскими боевиками. - Ничего не изменится. Как не слышали, так и не слышат. Наивно было полагать, что от перемены лиц изменится что-то кардинально. Слишком выгодна война нищей Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU