Погода в Луганске 24 апреля: ясно и тепло

СЕГОДНЯ 07:14 2019-04-24T07:39:39+03:00

Каждый день столбик термометра все выше, холода остались в прошлом

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В Луганск наконец-то пришло тепло. Температура воздуха в ЛНР в четверг, 24 апреля, будет колебаться от плюс 1 градуса ночью до 22 градусов тепла днем, местами на почве вероятны заморозки до минус 3 градусов, осадков не ожидается. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 23 апреля до 21.00 24 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки от нуля до 3 мороза, днем 17-22 градуса выше нуля, - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 апреля метеорологи отмечали в 2009 году – минус 5 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1950 году и составляла плюс 27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU