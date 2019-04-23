Информационная война в Донбассе: Во время съемок постановочного видео для украинских телеканалов на Луганщне погиб военнослужащий ВСУ

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-23T14:55:21+03:00

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На Луганщине вблизи населенного го пункта Попасное проходят съемки видео для украинских телеканалов о том, что Народная милиция ЛНР проводит обстрелы по позициям украинских силовиков. В результате одной из постановок командира бригады погиб военнослужащий ВСУ. Об этом заявил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

- Пытаясь заработать очередную медаль и похвалу вышестоящего начальника, командир бригады ВСУ Гараз организовал театральную перестрелку между своими подразделениями, находящимися в населенных пунктах Новозвановка и Попасная. Однако и на этот раз без потерь не обошлось. В результате постановочного обстрела погиб один военнослужащий второго батальона 30-й бригады, - рассказал представитель ведомства.

Также Иван Филипоненко добавил, что украинская сторона списала смерть одного из своих подопечных, как боевую потерю во время обстрела со стороны Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU