Новый дизайн талона посвящен 5-летию Референдума и созданию ДНР

СЕГОДНЯ 06:53 2019-04-23T06:53:43+03:00

Изменить размер текста: A A

11 мая ДНР и ЛНР празднуют 5-летие своего создания. Для любого другого государства 5 лет – смешной срок. Но когда становление страны происходит во время войны и блокады, под непрерывными обстрелами, а весь мир называет ее жителей сепаратистами и террористами, то каждый год равняется пяти, если не больше.

Не остались в стороне от этого события КП «Донэлектроавтотранс», приурочившие к юбилею новый дизайн талончика в муниципальный транспорт. Пятерка цвета флага республики, переходящая в галочку, которую пять лет назад поставили большинство дончан в своих бюллетенях на референдуме, проголосовав за создание Донецкой и Луганской Народных Республик. А чуть ниже мальчик, запускающий в чистое небо голубя, как надежда, что на нашей земле снова наступит мир.

Пять лет назад народ Донбасса сказал «Нет» обезумевшему украинскому национализму, выйдя целыми семьями на референдум. Таких очередей не было ни на одних выборах ни до, ни после 11 мая. Участки работали до 23.00, а людской поток все не прекращался. Люди не побоялись выйти даже после кровавых провокаций в Мариуполе, угроз обнародования списков голосовавших, понимая, что становятся свидетелями новой истории Донбасса. Смешно слышать после этого, что Донбасс не так встал. Лично я не помню более мощного единения народа, чем в тот день.

Позже свой выбор дончане подтвердили кровью. Тысячи погибших, среди которых 200 детей, десятки тысяч оставленных без крова, вынужденных покинуть свои жилища... Хочется верить в мирное будущее республик, оно обязательно наступит, а восстановим мы все быстро – дончане народ работящий. И напоминанием об этом – маленький талончик в донецкий муниципальный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU