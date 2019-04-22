Обстрелы ДНР: За прошедшие сутки ВСУ семь раз нарушили «режим тишины»

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-22T19:25:01+03:00

За прошедшие сутки ВСУ семь раз нарушили «режим тишины». Фото: smdnr.ru

Об этом сообщили в Управлении народной милиции Республики

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За прошедшие сутки ВСУ семь раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских военных подверглись районы шести городов и сел Республики. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- На Донецком направлении боевики Гудзя и Мишанчука с позиций 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад вели огонь из 82-миллоиметровых минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия по Жабичево, Ясиноватой, Яковлевке, Александровке, Трудовским и Спартаку. Всего выпущено более девяти мин, - сказал Эдуард Басурин.

ВСУ продолжают обстреливать территорию Республики. Нередко военнослужащие и мирные жители получают ранения, страдает инфраструктура и жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU