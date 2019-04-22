Обстрелы ДНР: ВСУ за неделю выпустили больше двух с половиной тонн боеприпасов

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-22T14:29:06+03:00

ВСУ за неделю выпустили больше двух с половиной тонн боеприпасов. Фото: topwar.ru

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ за неделю выпустили по Донецкой Народной Республике больше 700 различных боеприпасов. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- С 15 по 21 апреля зафиксировали 67 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. По территории ДНР выпущено 710 боеприпасов, что составило 2,62 тонны или 41 ящик, - рассказал руководитель представительства.

Он добавил, что противник применял орудия калибром 152 миллиметра, минометы калибрами 82 и 120 миллиметров, ПТУР и другие вооружения. За неделю в Республике украинскими боеприпасами повреждено двенадцать объектов инфраструктуры. В прифронтовых поселках едва ли не каждый день от обстрелов страдает жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU