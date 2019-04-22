2019-04-22T14:29:06+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: ВСУ за неделю выпустили больше двух с половиной тонн боеприпасов

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
ВСУ за неделю выпустили больше двух с половиной тонн боеприпасов. Фото: topwar.ruВСУ за неделю выпустили больше двух с половиной тонн боеприпасов. Фото: topwar.ru
Изменить размер текста:

ВСУ за неделю выпустили по Донецкой Народной Республике больше 700 различных боеприпасов. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- С 15 по 21 апреля зафиксировали 67 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. По территории ДНР выпущено 710 боеприпасов, что составило 2,62 тонны или 41 ящик, - рассказал руководитель представительства.

Он добавил, что противник применял орудия калибром 152 миллиметра, минометы калибрами 82 и 120 миллиметров, ПТУР и другие вооружения. За неделю в Республике украинскими боеприпасами повреждено двенадцать объектов инфраструктуры. В прифронтовых поселках едва ли не каждый день от обстрелов страдает жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Родительский день 2019 в Донецке: Спасатели ДНР призвали жителей воздержаться от посещения 22 кладбищ
Кулемзин открыл детскую площадку в прифронтовом Киевском районе Донецка
Пасха и Красная горка в Луганске 2019: как будет ходить транспорт на кладбища
Супружеская пара вместе с двумя внуками пяти и одиннадцати лет трагически погибли на пожаре в Краснодоне
Мать погибшего от обстрела украинских военных фотокорреспондента Андрея Стенина побывала на месте гибели сына в Донбассе
В Дебальцево 24 апреля пройдет День донора: где сдать кровь
Пожар на Енакиевском металлургическом заводе: обошлось без пострадавших
В Донецке в парке Щербакова пройдет дог-шоу «Я и моя собака»
Обстрелы ЛНР: ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие»
«Устрою тебя работать в полицию»: аферистка развела безработную дончанку на 3 500 рублей
Открытое первенство ДНР: лучшие легкоатлеты поедут на соревнования в Россию
В 17 раз больше допустимой нормы: в Мариуполе пьяный водитель едва держался на ногах
В Донбассе шесть десантников из 25-й бригады ВСУ тяжело ранены после столкновения двух БМП
Почему под Горловкой разбился беспилотник ОБСЕ
«Мальборо» из Донецка не доехали в Мариуполь
Командуюший ООС в Донбассе Наев готов «сдать» Порошенко
24-я бригада ВСУ обстреляла из миномета Донецк: повреждены два дома
В Луганске подводят итоги выборов депутатов Молодежного парламента ЛНР
В Донецке открываются пасхальные ярмарки
В ДНР завершается сев зерновых культур
Украинская армия в Донбассе обстреляла Веселое, Спартак и Калиново
В Донбассе пьяный комбат из 54-й бригады ВСУ переломал бойцу ребра
Пожарные спасли из горящего дома в Макеевке троих детей
В Донецк приехал всемирно известный оперный певец Владимир Вьюров
Ситуация на КПВВ в Донбассе: сегодня дончане не спешат ехать на Украину
24 апреля в Минске будут обсуждать всеобъемлющее прекращения огня в Донбассе
Погода в Луганске: 21 апреля будет до 14 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: днем 21 апреля потеплеет до 13 градусов