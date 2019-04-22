Обстрелы ЛНР: ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-22T08:53:59+03:00

ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: news-front.info

Под разрывы украинских боеприпасов попали Калиново и Фрунзе и Лозовое

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ВСУ пять раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции Республики.

- Украинские силовики нанеси артудары по районам поселков Калиново и Фрунзе и села Лозовое, - рассказали в Народной милиции. - Огонь вели из 82-миллиметовых минометов, вооружения БМП, автоматических и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что вчера ВСУ дважды нарушили «режим тишины». Они обстреляли районы поселка Калиново и села Пришиб. Огонь вели из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU