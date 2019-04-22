«Устрою тебя работать в полицию»: аферистка развела безработную дончанку на 3 500 рублей

СЕГОДНЯ 07:54 2019-04-22T07:54:31+03:00

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В дежурную часть донецкой полиции обратилась безработная жительница, рассказавшая о том, что она стала жертвой мошенницы. Об этом сообщает Центр общественных связей МВД ДНР.

- Мы установили, что злоумышленница представилась начальником следственного отдела одного из райотделов полиции столицы и предложила свою помощь в трудоустройстве безработной в правоохранительные органы. За содействие женщина потребовала 3500 рублей. После получения денег на связь больше не выходила, - рассказали в секторе участковых инспекторов Ворошиловского райотдела полиции Донецка.

Ранее несудимая злоумышленница в содеянном созналась. В отношении ее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU