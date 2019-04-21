Открытое первенство ДНР: лучшие легкоатлеты поедут на соревнования в Россию

СЕГОДНЯ 20:41 2019-04-21T20:41:08+03:00

В Республике прошли первые соревнования на открытом воздухе среди юношей и девушек

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- На базе Республиканского спортивного комплекса «Олимпийский» 20 апреля прошли первые соревнования легкоатлетов на открытом воздухе – Открытое первенство ДНР по легкой атлетике среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие 315 спортсменов 2002-2003, 2004 годов рождения и моложе, - сообщили сегодня в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма Республики.

Юноши и девушки приехали из Донецка, Докучаевска, Горловки, Енакиево, Тореза, Снежного, Дебальцево, Макеевки, Харцызска, Тельмановского района. Были представители Луганского высшего училища физической культуры, а также два спортсмена с временно подконтрольной Украине территории Донецкой области.

Соревнования проходили на двух стадионах РСК «Олимпийский». На стадионе для метаний спортсмены соревновались в дисциплинах метание копья, диска, молота и толкание ядра.

А на основном стадионе развернулась борьба за медали в беговых дисциплинах – на 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, в беге с барьерами 100/110 м, 300м, спортивной ходьбе 3000м, прыжках в длину, тройным и в высоту.

По итогам выступления командные места распределились следующим образом. Первое место заняла команда Луганского высшего училища физической культуры, на втором – команда специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1, третье место - СДЮШОР № 8. Среди спортивных школ первое место у ДЮСШ № 2 (Горловка), второе место - ДЮСШ № 1 (Харцызск), а третье – ДЮСШ № 1 (Макеевка).

Эти соревнования являлись отборочными, для формирования сборных команд на выездные соревнования в Российскую Федерацию.

ИСТОЧНИК KP.RU