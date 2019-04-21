В 17 раз больше допустимой нормы: в Мариуполе пьяный водитель едва держался на ногах

СЕГОДНЯ 19:33 2019-04-21T19:33:02+03:00

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Пока вся Украина гадает, кто станет очередным президентом незалежной, некоторые ее несознательные граждане бурно празднуют Вербное воскресенье. Сегодня, 21 апреля мариупольские патрульные остановили на трассе водителя «Ланоса», который ехал с нарушением правил дорожного движения. Каково же было удивление полицейских, когда из машины буквально вывалился здоровенный парень.

- Он просто потерял способность двигаться, - говорят патрульные.

Водитель согласился пройти медобследование, которое выявило рекордным количеством алкоголя в крови - 3,39 промилле. Это в 17 раз больше допустимой нормы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области.

Инспекторы составили протокол на нарушителя и отстранили его от управления. Теперь непонятно, как парень дойдет до дома на своих двоих. За рулем машины он хотя бы мог доехать.

ИСТОЧНИК KP.RU