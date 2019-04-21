В 17 раз больше допустимой нормы: в Мариуполе пьяный водитель едва держался на ногах
Пока вся Украина гадает, кто станет очередным президентом незалежной, некоторые ее несознательные граждане бурно празднуют Вербное воскресенье. Сегодня, 21 апреля мариупольские патрульные остановили на трассе водителя «Ланоса», который ехал с нарушением правил дорожного движения. Каково же было удивление полицейских, когда из машины буквально вывалился здоровенный парень.
- Он просто потерял способность двигаться, - говорят патрульные.
Водитель согласился пройти медобследование, которое выявило рекордным количеством алкоголя в крови - 3,39 промилле. Это в 17 раз больше допустимой нормы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области.
Инспекторы составили протокол на нарушителя и отстранили его от управления. Теперь непонятно, как парень дойдет до дома на своих двоих. За рулем машины он хотя бы мог доехать.
ИСТОЧНИК KP.RU