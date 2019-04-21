В Донбассе шесть десантников из 25-й бригады ВСУ тяжело ранены после столкновения двух БМП
- В подразделениях ВСУ в связи с низким уровнем профессиональной подготовки и отсутствия навыков военного дела продолжается рост небоевых потерь и вывода из строя военной техники, - сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. - Так, 19 апреля при проведении занятий по боевой подготовке с экипажами БМП 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в районе населенного пункта Дмитровка произошло столкновение двух боевых машин пехоты, одна из которых после сильного удара перевернулась. В результате происшествия шесть военнослужащих бригады получили тяжелые ранения.
Отмечено, что по данному факту проводится служебное расследование, доклад о происшествии в вышестоящий штаб не проходил.
ИСТОЧНИК KP.RU