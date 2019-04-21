Командуюший ООС в Донбассе Наев готов «сдать» Порошенко

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-21T15:01:07+03:00

Изменить размер текста: A A

- Высшее украинское военно-политическое руководство и первые лица Украины уверены в поражении своего хозяина Порошенко во втором туре выборов, - заявил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов. - Наиболее предприимчивые должностные лица стремятся своевременно от него «откреститься» и после смены власти не остаться «за бортом».

По имеющейся в Народной милиции ДНР информации, командующий ООС Сергей Наев через доверенных лиц пытается наладить контакт со штабом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Наев просчитал, что складывающуюся ситуацию можно будет использовать в собственных целях.

- В обмен на вышестоящую должность начальника генерального штаба – главнокомандующего ВСУ, Наев готов дать свидетельские показания о коррупционных схемах в оборонном секторе и незаконном обогащении Порошенко, Полторака и Муженко. Кроме того, командующий ООС, намереваясь подсидеть своего начальника Муженко, готов дать против него показания в суде, которые подтвердят его личную ответственность за поражение в «Дебальцевском котле», - добавил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU