2019-04-21T15:01:07+03:00
Политика

Командуюший ООС в Донбассе Наев готов «сдать» Порошенко

В Народной милиции ДНР считают, что генерал хочет стать начальником Генштаба при президенте Зеленском
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сергей Наев собирается «подсидеть» начальника Генштаба Виктора Муженко и занять его кресло. Фото: facebook.com/pressjfo.newsСергей Наев собирается «подсидеть» начальника Генштаба Виктора Муженко и занять его кресло. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- Высшее украинское военно-политическое руководство и первые лица Украины уверены в поражении своего хозяина Порошенко во втором туре выборов, - заявил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов. - Наиболее предприимчивые должностные лица стремятся своевременно от него «откреститься» и после смены власти не остаться «за бортом».

По имеющейся в Народной милиции ДНР информации, командующий ООС Сергей Наев через доверенных лиц пытается наладить контакт со штабом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Наев просчитал, что складывающуюся ситуацию можно будет использовать в собственных целях.

- В обмен на вышестоящую должность начальника генерального штаба – главнокомандующего ВСУ, Наев готов дать свидетельские показания о коррупционных схемах в оборонном секторе и незаконном обогащении Порошенко, Полторака и Муженко. Кроме того, командующий ООС, намереваясь подсидеть своего начальника Муженко, готов дать против него показания в суде, которые подтвердят его личную ответственность за поражение в «Дебальцевском котле», - добавил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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