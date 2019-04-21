24-я бригада ВСУ обстреляла из миномета Донецк: повреждены два дома

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-21T14:02:35+03:00

Для украинских военных стало традицией обстреливать в православные праздники жилые кварталы ДНР. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Вербное воскресенье украинские военные в очередной раз нарушили весеннее перемирие

Изменить размер текста: A A

- Вооруженные формирования Украины сегодня утром открыли огонь по поселку шахты Трудовская в Петровском районе Донецка. В результате обстрела повреждение получили дома по проспекту Кантемировский, 2/1, и улице Лейтенанта Николенко, 1А, — заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

На территорию поселка были выпущены 2 мины калибром 82 мм. Огонь велся из Марьинки с позиций 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ под командованием Валерия Гудзя. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Также ВСУ обстреляли из гранатомета поселок Александровка на юго-западе Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU