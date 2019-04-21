2019-04-21T13:26:27+03:00
Политика

В Луганске подводят итоги выборов депутатов Молодежного парламента ЛНР

20 апреля молодые жители Республики голосовали в территориальных отделениях общественного движения «Мир Луганщине»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Выборы в депутаты Молодежного парламента проходили сначала в университетах Луганска. Фото: molparlament.com.ruВыборы в депутаты Молодежного парламента проходили сначала в университетах Луганска. Фото: molparlament.com.ru
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- В субботу с 08.00 до 18.00 на базе территориальных отделений общественного движения «Мир Луганщине» каждый житель Республики в возрасте от 16 до 35 лет мог принять участие в выборах депутатов Молодежного парламента, - рассказала председатель Временной молодежной избирательной комиссии (ВМИК) Антонина Машкова. - По окончанию голосования члены молодежных участковых избирательных комиссий в присутствии наблюдателей от крупнейших общественных движений приступили к подсчету голосов.

С результатами подсчета можно ознакомиться на официальном сайте Молодежного парламента.

Напомним, первое голосование на выборах депутатов Молодежного парламента прошло 17 апреля на избирательном участке, развернутом на базе Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля. На следующий день, 18 апреля, прошли выборы на избирательном участке в ЛНУ имени Шевченко. 19 апреля выборы состоялись на избирательном участке №3 в Луганском государственном медицинском университете (ЛГМУ) имени Святителя Луки.

Так, молодежная участковая избирательная комиссия №1 подвела итоги голосования на базе Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Явка на избирательном участке составила 2496 человек.

По итогам голосования наибольшее количество голосов набрали:

1.Березюк Владислава Эдуардовна

2.Кузнецов Сергей Юрьевич

3.Ляшко Марина Николаевна

4.Романов Иван Юрьевич

5.Степанков Даниил Сергеевич

ИСТОЧНИК KP.RU

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