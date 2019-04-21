В Донецке открываются пасхальные ярмарки

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-21T13:11:01+03:00

В половине восьмого утра, когда служба в Храме только началась, на столиках перед ним начали выставлять работы детей из Воскресной школы Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В Вербное воскресенье 21 марта дети из Воскресной школы показали свои работы, которые можно было и купить

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Возле Храма святителя Николая, (находится рядом с железнодорожным вокзалом Донецка) Воскресная школа выставила свои работы.

Раскладывать на столиках возле Храма их начали, как только зазвучали слова Божественной Литургии и зазвенели колокола.

- Это наши детки вместе с родителями такую красоту сделали, - рассказывает преподаватель Воскресной школы.

Чего тут только не было! Пасхальные яйца, полотенца, вязаные носочки, тапочки, сказочные персонажи.

- Все сделано своими руками и с душой! Это главное, - говорит преподаватель.

Цены на ярмарке очень демократичные. К примеру, вязаная пасочка, которую буквально хочется съесть, стоит 100 рублей. Такие ярмарки будут работать и в другие праздничные дни.

- Воскресная школа - как отдушина, - говорит Марина, которая посещает школу вместе с дочкой Настей. - Мы при сильных обстрелах только и спасались молитвой, да рукоделием.

ИСТОЧНИК KP.RU