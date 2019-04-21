В Донецке открываются пасхальные ярмарки
Возле Храма святителя Николая, (находится рядом с железнодорожным вокзалом Донецка) Воскресная школа выставила свои работы.
Раскладывать на столиках возле Храма их начали, как только зазвучали слова Божественной Литургии и зазвенели колокола.
- Это наши детки вместе с родителями такую красоту сделали, - рассказывает преподаватель Воскресной школы.
Чего тут только не было! Пасхальные яйца, полотенца, вязаные носочки, тапочки, сказочные персонажи.
- Все сделано своими руками и с душой! Это главное, - говорит преподаватель.
Цены на ярмарке очень демократичные. К примеру, вязаная пасочка, которую буквально хочется съесть, стоит 100 рублей. Такие ярмарки будут работать и в другие праздничные дни.
- Воскресная школа - как отдушина, - говорит Марина, которая посещает школу вместе с дочкой Настей. - Мы при сильных обстрелах только и спасались молитвой, да рукоделием.
ИСТОЧНИК KP.RU