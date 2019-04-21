Украинская армия в Донбассе обстреляла Веселое, Спартак и Калиново

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-21T11:32:51+03:00

За минувшие сутки ВСУ семь раз нарушили режим тишины на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР

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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило пять раз, — заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 83 единицы.

Под огнем ВФУ оказались: села Веселое и Спартак, поселок Жабичево на окраине Донецка; село Сосновское на юге Республики. При обстрелах применялись: минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Также киевские силовики два раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Пришиб. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

ИСТОЧНИК KP.RU