Погода в Луганске: 21 апреля будет до 14 градусов тепла, без осадков

СЕГОДНЯ 07:19 2019-04-21T07:19:04+03:00

После ночных заморозков температура в Луганске поднимется до 14 градусов. Фото: gorod-lugansk.com

Синоптики также прогнозируют ночью заморозки до 3 градусов мороза

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- 21 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР. - Температура воздуха ночью ноль – плюс 5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от нуля до 3 градусов мороза, днем 9-14 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, 22 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла. 23 апреля - переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 2-7, днем 13-18 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU