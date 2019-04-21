Погода в Донецке: днем 21 апреля потеплеет до 13 градусов

СЕГОДНЯ 07:14 2019-04-21T07:27:29+03:00

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В воскресенье, 21 апреля, в Донецке и Донецкой Народной Республике на смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.

Утром температура воздуха составит от +2 до +9. Днем ожидается 12 — 14 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +7. В течение суток ветер будет дуть преимущественно в восточном направлении со скоростью 3-5 м/с.

Народный прогноз погоды: 21 апреля почитается память святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Ерма. В народе этот день называли Родион Выверни Оглобли, Родион Ледолом, Ревучие воды. Наши предки примечали: если рассвет на Руфа ясный, то лето будет хорошее, если хмуро, то лето будет ненастное, а если туманно — быть летом непогоде, а если будет теплый вечер и тихая ночь, лето будет жарким и сухим.

ИСТОЧНИК KP.RU