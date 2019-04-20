Нерадивая мать из Волновахи оставила трехлетнего сына на несколько дней одного дома
Сотрудники территориального центра Волновахи проводили обход своих подопечных. Когда они пришли поочередному адресу, обнаружили в доме одного трехлетнего ребенка. Вызвали полицию. Выяснилось, что мальчик просидел один несколько дней.
- Правоохранители приехали по адресу проживания семьи, и увидели остатки наркотиков. Это свидетельствует о том, что женщина не бросила пагубную зависимость, продолжая вести аморальный образ жизни. Кроме того, в доме отсутствуют надлежащие условия для ребенка, - сообщили в волновахском отделе полиции.
В данный момент идут розыски нерадивой матери.
- Решается вопрос о лишении ее родительских прав, - сообщили в полиции. - Относительно мальчика составлен акт о брошенном ребенке, и в ближайшее время малыша устроят в реабилитационный центр.
Отмечается, что мать ребенка уже неоднократно привлекалась к административной ответственности.
- Также женщине не раз давали шанс, чтобы исправиться, привести помещение в надлежащее состояние, ответственно относиться к здоровью, содержание на воспитание малолетнего сына, предлагали пройти лечение от наркозависимости, но все напрасно, - рассказали в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU