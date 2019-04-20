2019-04-20T20:29:30+03:00
Политика

Нерадивая мать из Волновахи оставила трехлетнего сына на несколько дней одного дома

Решается вопрос о лишении родительских прав
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: нацполиция УкраиныФото: нацполиция Украины
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Сотрудники территориального центра Волновахи проводили обход своих подопечных. Когда они пришли поочередному адресу, обнаружили в доме одного трехлетнего ребенка. Вызвали полицию. Выяснилось, что мальчик просидел один несколько дней.

- Правоохранители приехали по адресу проживания семьи, и увидели остатки наркотиков. Это свидетельствует о том, что женщина не бросила пагубную зависимость, продолжая вести аморальный образ жизни. Кроме того, в доме отсутствуют надлежащие условия для ребенка, - сообщили в волновахском отделе полиции.

В данный момент идут розыски нерадивой матери.

- Решается вопрос о лишении ее родительских прав, - сообщили в полиции. - Относительно мальчика составлен акт о брошенном ребенке, и в ближайшее время малыша устроят в реабилитационный центр.

Отмечается, что мать ребенка уже неоднократно привлекалась к административной ответственности.

- Также женщине не раз давали шанс, чтобы исправиться, привести помещение в надлежащее состояние, ответственно относиться к здоровью, содержание на воспитание малолетнего сына, предлагали пройти лечение от наркозависимости, но все напрасно, - рассказали в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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