В Краматорске зафиксирована очередная вспышка кори
В учреждения здравоохранения Краматорска поступило 24 человека с подтвержденным диагнозом «корь». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Александр Куць.
Среди заболевших четверо детей, они находятся в состоянии средней тяжести. Еще одного ребенка с подтвержденным диагнозом отпустили домой, поскольку болезнь протекает в легкой форме, - сообщает он. -Детям от 9 до 17 лет, все они из Краматорска, учатся в разных школах.
Проверив их учебные заведения, медики выяснили, что в них обучаются 78 детей, которым не сделана прививка от кори.
- Позвонили родителям, рекомендовали не пренебрегать здоровьем детей и сделать прививку, - написал Александр Куць.
Сейчас проверяют остальные городские учебные заведения, чтобы сделать прививки всем, кому необходимо.
ИСТОЧНИК KP.RU