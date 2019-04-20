2019-04-20T20:21:54+03:00
Политика

В Краматорске зафиксирована очередная вспышка кори

24 человека госпитализированы
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: all.net.uaФото: all.net.ua
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В учреждения здравоохранения Краматорска поступило 24 человека с подтвержденным диагнозом «корь». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Александр Куць.

Среди заболевших четверо детей, они находятся в состоянии средней тяжести. Еще одного ребенка с подтвержденным диагнозом отпустили домой, поскольку болезнь протекает в легкой форме, - сообщает он. -Детям от 9 до 17 лет, все они из Краматорска, учатся в разных школах.

Проверив их учебные заведения, медики выяснили, что в них обучаются 78 детей, которым не сделана прививка от кори.

- Позвонили родителям, рекомендовали не пренебрегать здоровьем детей и сделать прививку, - написал Александр Куць.

Сейчас проверяют остальные городские учебные заведения, чтобы сделать прививки всем, кому необходимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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