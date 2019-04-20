Производителям из ДНР поступило около полусотни коммерческих предложений на Ялтинском экономическом форуме

20 Апр 23:00 2019-04-20T23:00:19+03:00

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20 апреля – это последний день работы пятого Ялтинского международного форума. Как результат деятельности делегации из ДНР, местным производителям поступило около 50 коммерческих предложений. Об этом сегодня сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

- Очень много работы было проведено сотрудниками наших министерств и самими министрами, которые представляли нашу Республику на данном форуме. Сейчас можно говорить, что мы приблизились к подписанию каких-то контрактов, к чему-то более осязаемому. Есть порядка 50 коммерческих предложений, которые мы будем сопровождать, – отметил Денис Владимирович.

В состав делегации из ДНР входили производители 16 республиканских предприятий, которые представляли свою продукцию и изделия на форуме.

Основными коммерческими партнерами местных производителей станут бизнесмены из России, стран Европы и Ближнего Востока. Все они заинтересованы в сотрудничестве с Республикой в сфере производства проходческого оборудования для шахт, металлургических изделий, углевой промышленности и продуктах питания.

ИСТОЧНИК KP.RU