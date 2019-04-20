Члены Российского Союза ветеранов Афганистана «Наследие» получили памятные медали от представителей парламента ДНР

СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-20T17:57:36+03:00

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На второй день пребывания в Донецке членам Российского Союза ветеранов Афганистана «Наследие» были вручены памятные медали от спикеров парламента ДНР. Они были выкованы специально к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народного Совета Республики.

- Особо важно, что сегодня здесь находятся ветераны войны в Афганистане из Российской Федерации и Луганской Народной Республики, поскольку тогда, 30 лет назад, и они, и ветераны из нашей Республики были единой Советской Армией. А это значит, что и победы, и потери были нашими общими, – говорил председатель Народного Совета Владимир Бидевка на вручении.

Вручение медалей ветеранам состоялось на базе музея Великой Отечественной войны, сразу после экскурсии, организованной представителями парламента ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU