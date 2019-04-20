2019-04-20T17:05:23+03:00
Общество

Погода в Донецке и Луганске: Настоящая весна придет только к концу следующей недели

20 и 21 апреля – ночные заморозки
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Тепло не приходит из-за холодного ветраТепло не приходит из-за холодного ветраФото: Павел ХАНАРИН
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Апрель уже близится к концу, а жители Донецка и Луганска еще вдоволь не ощутили весеннее тепло. На улице достаточно прохладно и ветрено.

Синоптики сообщают, что в выходные дни, 20 и 21 апреля, ожидаются ночные заморозки. Хоть и небо не будет облачным, все равно будет царить леденящая прохлада.

- В ночные и утренние часы в Луганске и по территории ЛНР на поверхности почвы, местами в воздухе ожидаются заморозки от нуля до трёх градусов мороза, – говорится в сообщении гидрометцентра Республики.

Следующая неделя, с 22 по 28 апреля, будет немного теплее предыдущей.

Донецк:

- Понедельник - +3+13, вторник - +5+14, среда - +4+17, четверг - +8+20, пятница - +8+20, суббота - +8+20, воскресенье - +8+20.

Луганск:

- Понедельник - +2+13, вторник - +3+14, среда - +4+19, четверг - +8+21, пятница - +8+20, суббота - +8+19, воскресенье - +9+20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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