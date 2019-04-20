ВСУ вывели из строя беспилотник ОБСЕ под Горловкой
Украинские военные применили средства радиоэлектронной борьбы, чтобы вывести из строя беспилотный аппарат ОБСЕ, который проводил разведку над территорией Горловки. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
- Украинское командование осуществило еще одну провокацию с целью обвинения Народной милиции Республики в агрессии. В ночь с 18 на 19 апреля маневренные группы, выделенные от 502-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, осуществляли глушение беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия, – рассказал начальник пресс-службы.
«Глушение» беспилотника по мнению Безсонова было сделано специально. Во-первых, чтобы скомпрометировать Народную милицию ДНР перед мировым сообществом. А во-вторых, скрыть факт того, что в Новгородском населённом пункте находится формирование ВСУ оснащённое вооружением, запрещенное Минскими соглашениями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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