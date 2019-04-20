2019-04-20T17:05:57+03:00
Политика

ВСУ вывели из строя беспилотник ОБСЕ под Горловкой

Украинской стороной применялось средство радиоэлектронной борьбы против БПЛА
Екатерина Сорока
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Крушение беспилотника произошло в населенном пункте Новотроицкое. Фото: censor.net.uaКрушение беспилотника произошло в населенном пункте Новотроицкое. Фото: censor.net.ua
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Украинские военные применили средства радиоэлектронной борьбы, чтобы вывести из строя беспилотный аппарат ОБСЕ, который проводил разведку над территорией Горловки. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Украинское командование осуществило еще одну провокацию с целью обвинения Народной милиции Республики в агрессии. В ночь с 18 на 19 апреля маневренные группы, выделенные от 502-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, осуществляли глушение беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия, – рассказал начальник пресс-службы.

«Глушение» беспилотника по мнению Безсонова было сделано специально. Во-первых, чтобы скомпрометировать Народную милицию ДНР перед мировым сообществом. А во-вторых, скрыть факт того, что в Новгородском населённом пункте находится формирование ВСУ оснащённое вооружением, запрещенное Минскими соглашениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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