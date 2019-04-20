Гойко Митич представил в Луганске фильм «Балканский рубеж»

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-20T16:50:32+03:00

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Сербский актер и режиссер Гойко Митич презентовал в столице ЛНР фильм «Балканский рубеж».

- Для меня это первый фильм вообще, где я играю серба. Это фильм против войны, и кто увидит этот фильм, думаю разделят мнение о том, чтобы никогда не было войн, - сказал на премьере Митич.

Гойко Митич поделился своими впечатлениями от Донбасса.

- Я очень много раз слышал, когда это все случилось (конфликт в Донбассе), видел по телевидению, переживал, и сейчас, когда лично это все увидел, то у меня совсем другое впечатление, - говорит он. - Несмотря на обстрелы, в городах Донбасса работают магазины, предприятия, и жизнь продолжает течь своим чередом.

Напомним, что ранее Гойко Митич представил фильм «Балканский рубеж» в Донецке.

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ИСТОЧНИК KP.RU