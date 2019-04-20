ВСУ выпустили по территории ЛНР больше 40 боеприпасов

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-20T16:35:32+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции Республики

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Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики остается напряженной. ВСУ за прошедшие сутки выпустили по территории ЛНР больше 40 боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-оборонного ведомства Яков Осадчий.

- Всего за прошедшие сутки противник пять раз нарушил режим прекращения огня, - говорит он. - Всего по территории Республики было выпущено более 40 различных боеприпасов.

Начальник пресс-службы рассказал, что с позиций 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу командира батальона Высоколяна из 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелам подверглись окрестности населенных пунктов Золотое-5 и Калиново.

- С позиций 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ по приказу полковника Василия Зубанича из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелу подвергся район населенного пункта Голубовское, - рассказал Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU