2019-04-20T16:28:32+03:00
Политика

Из-за неисправного украинского вооружения погибли восемь бойцов ВСУ

Еще 26 получили ранения
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sdelanounas.ruФото: sdelanounas.ru
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Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что Вооруженные силы Украины теряют своих солдат из-за неисправного вооружения.

Неисправные техника и вооружения погубили 8 бойцов ВСУ с начала года – Народная милиция

- За период с начала 2019 года из-за неисправности вооружения и военной техники ВСУ в зоне проведения «ООС» погибло восемь и получили ранения 26 украинских боевиков, - сказал он.

Сейчас в подразделениях ВСУ работает специальная комиссия.

- В связи с участившимися случаями ранений и гибели военнослужащих от разрыва стволов минометов, а также высокой степенью износа вооружения и военной техники в 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду прибыла комиссия службы ракетно-артиллерийского вооружения «ООС», - заявил Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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