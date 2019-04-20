Победителей конкурса "Мода без границ" в Донецке будет определять дизайнер телешоу "Модный приговор" Ольга Варламова

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-20T18:23:09+03:00

Участие в фестивале принимали дизайнеры из ДНР, ЛНР, Донецкой области и Киева. Фото: gazeta-dnr.ru

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20 апреля в столичном ДК имени Куйбышева стартовал фестиваль модных дизайнерских коллекций «Мода без границ». О проведении конкурса объявила начальник отдела легкой и перерабатывающей промышленности министерства промышленности и торговли ДНР Елена Воронина.

Участники конкурса соревнуются в четырех номинациях: детская коллекция, «Молодежный стиль», «Pret-a-Porte» и креативно-авангардная коллекция «Эпатаж». Всего было зарегистрировано 60 участников. Все они будут соревноваться за призовой фонд 528 тысяч рублей. А решать, кто из участников получит главную денежную награду, будет жюри конкурса и главный приглашенный гость.

- Почетным гостем фестиваля стала член жюри, выпускница Лондонской школы дизайна, высшей школы стилистики в Москве, имиджмейкер, штатный стилист программы «Модный приговор» на Первом российском телеканале Ольга Варламова, – отметила Елена Воронина.

Также Елена Воронина отметила, что призовые места получат только те коллекции, которые придерживаются модным тенденциям, имеют оригинальный дизайн, а также соответствуют выбранной номинации.

ИСТОЧНИК KP.RU