Победителей конкурса "Мода без границ" в Донецке будет определять дизайнер телешоу "Модный приговор" Ольга Варламова
20 апреля в столичном ДК имени Куйбышева стартовал фестиваль модных дизайнерских коллекций «Мода без границ». О проведении конкурса объявила начальник отдела легкой и перерабатывающей промышленности министерства промышленности и торговли ДНР Елена Воронина.
Участники конкурса соревнуются в четырех номинациях: детская коллекция, «Молодежный стиль», «Pret-a-Porte» и креативно-авангардная коллекция «Эпатаж». Всего было зарегистрировано 60 участников. Все они будут соревноваться за призовой фонд 528 тысяч рублей. А решать, кто из участников получит главную денежную награду, будет жюри конкурса и главный приглашенный гость.
- Почетным гостем фестиваля стала член жюри, выпускница Лондонской школы дизайна, высшей школы стилистики в Москве, имиджмейкер, штатный стилист программы «Модный приговор» на Первом российском телеканале Ольга Варламова, – отметила Елена Воронина.
Также Елена Воронина отметила, что призовые места получат только те коллекции, которые придерживаются модным тенденциям, имеют оригинальный дизайн, а также соответствуют выбранной номинации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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