В ДНР создали подразделения радиационной, химической и биологической защиты
В Народной милиции Республики сообщили о создании подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
- Вооруженные формирования Украины вот уже пять лет терроризируют население Донбасса постоянными обстрелами, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - В свете этого нельзя забывать и о возможном химическом заражении местности.
В ДНР создали подразделения радиационной, химической и биологической защиты.
В НМ ДНР подчеркнули, что опасность может быть вызвана повреждением опасных объектов, таких, к примеру, как хранилища с хлором донецкой фильтровальной станции, так и непосредственно от химической атаки Вооруженных сил Укрины.
- С целью противодействия возможной химической опасности в Народной милиции ДНР были созданы подразделения РХБ защиты, - сообщают в ведомстве. - Подразделения РХБЗ Народной милиции Донецкой Народной Республики готовы к любым возможным провокациям со стороны вооруженных формирований Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU