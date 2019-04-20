СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-20T15:51:46+03:00

Об этом сообщили в НМ Республики

Изменить размер текста: A A

В Народной милиции Республики сообщили о создании подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

- Вооруженные формирования Украины вот уже пять лет терроризируют население Донбасса постоянными обстрелами, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - В свете этого нельзя забывать и о возможном химическом заражении местности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/704368" frameborder="0"></iframe> В ДНР создали подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

В НМ ДНР подчеркнули, что опасность может быть вызвана повреждением опасных объектов, таких, к примеру, как хранилища с хлором донецкой фильтровальной станции, так и непосредственно от химической атаки Вооруженных сил Укрины.

- С целью противодействия возможной химической опасности в Народной милиции ДНР были созданы подразделения РХБ защиты, - сообщают в ведомстве. - Подразделения РХБЗ Народной милиции Донецкой Народной Республики готовы к любым возможным провокациям со стороны вооруженных формирований Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU