2019-04-20T15:40:20+03:00
Политика

НМ ДНР: Украинские боевики продолжают использовать боевые действия для улучшения своего финансового благосостояния

Но при этом не могут поделить «хлебные места»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.ruФото: sharknews.ru
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В Управлении Народной милиции ДНР заявили, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса произошла перестрелка между националистами и ВСУ.

- Украинские боевики продолжают использовать боевые действия в собственных интересах для улучшения своего финансового благосостояния. Так, командир 53-й механизированной бригады Грузевич, решил потеснить находящееся в его зоне ответственности подразделение националистов 24-го батальона, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В НМ ДНР отметили, что Грузевича не устраивало то, что все поборы с мирных жителей, пересекающих КПВВ «Майорск» проходят мимо него и утекают к конкурентам из нацбата.

- Своим решением командир 53-й бригады переместил националистов в сторону н.п. Северное, подальше от «хлебного места», и поставил на позиции в районе КПВВ «Майорск» доверенных ему людей, - рассказывают в Народной милиции. – Боевиков из нацбата возмутил такой поворот событий. Вчера произошедшая словесная перепалка мгновенно переросла в перестрелку с применением стрелкового оружия между боевиками 53-й бригады и националистами.

В результате боестолкновения один подчиненный Грузевича погиб, двое ранены. Потери националистов – трое раненых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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