2019-04-20T15:32:07+03:00
Политика

Бойцы НМ ЛНР сбили беспилотник ВСУ вблизи Золотого-5

Информация с карты памяти беспилотника уже поступила в оборонное ведомство Республики для изучения
Екатерина Сорока
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Материалы с беспилотника будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела. Фото: novorosinform.orgМатериалы с беспилотника будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела. Фото: novorosinform.org
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19 апреля подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР сбили на линии соприкосновения беспилотный летательный аппарат ВСУ, который проводил разведку в районе населенного пункта Золотое-5. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

- В очередной раз заверяю украинских карателей о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения Народной милиции ЛНР регулярно пресекают подобные действия, - подчеркнул начальник пресс-службы.

Сотрудники подразделения незамедлительно передали аппарат в оборонное ведомство ЛНР для изучения материалов, которые он успел записать.

Напомним, что украинская сторона часто использует беспилотники типа «Фантом» для скрытой разведки над населенными пунктами вблизи линии соприкосновения. Также они были замечены ранее в районах Первомайский, Голубовской, Калиново, Сокольники, а также Первомайск-Золотое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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