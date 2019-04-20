2019-04-20T15:19:29+03:00
Политика

ВСУ обстреляли семь населенных пунктов ДНР

Об этом сообщили в НМ ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: naberejna.comФото: naberejna.com
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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв семь населенных пунктов ДНР.

- На Донецком направлении с позиций 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад под командованием военных преступников Гудзя и Мишанчука вёлся огонь с применением гранатомётов и стрелкового оружия по населённым пунктам Александровка, Старомихайловка, Васильевка и району аэропорта Донецка, - сообщили в НМ ДНР.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что в результате украинского обстрела произошло возгорание дома по улице Рабфаковская, 69 в Донецке.

- На Мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача обстреляли из 152 миллиметровой артиллерии район поселка Октябрь, а из гранатомётов и стрелкового оружия Ленинское и Коминтерново, - рассказали в Народной милиции.

Напомним, Несмотря на заявления украинской стороны о якобы введении в действие в одностороннем порядке «Пасхального перемирия», противник активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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