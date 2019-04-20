Власти ЛНР будут бороться за свободу пенсионерки, которой вынесли срок за разговоры по телефону с находящимся на территории Республики сыном

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-20T13:44:17+03:00

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Руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева заявила, что представители Республики внесут осужденную на территории Украины пенсионерку из Трехизбенки за разговоры с проживающим на территории Республики сыном в список на обмен пленными.

63-летнюю женщину судили по статье «пособничество терроризму» и вынесли ей приговор – пять лет тюрьмы. Сын пенсионерки Сергей Артёмов попросил помощи для освобождения матери.

– За освобождение женщины мы будем бороться, мы будем добиваться внесения её в списки на обмен, и добиваться её освобождения, - заявила Ольга Кобцева. - Этот случай – ещё один прецедент для международной общественности задуматься над тем бесчинством, которое происходит на территории, подконтрольной правительству Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU