2019-04-20T14:31:47+03:00
Политика

На «Саур-Могиле» прошел митинг «От войны до войны»

В нем приняли участие члены Республиканских и Общероссийских патриотических движений
Екатерина Сорока
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Саур-Могила – это не только мемориальный комплекс, а также стратегически важная высота – 227 метров, которую отстаивали во время ВОВ Красная армия. Фото: oddr.infoСаур-Могила – это не только мемориальный комплекс, а также стратегически важная высота – 227 метров, которую отстаивали во время ВОВ Красная армия. Фото: oddr.info
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19 апреля на историческом кургане Саур-Могила прошел митинг с почтением памяти погибших и награждением героев войны на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения Донецкая Республика.

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения нашим героям, которые благодаря своему мужеству и отваге смогли отбить врага с нашей земли. Депутаты Народного Совета ДНР и активисты Общественного Движения «Донецкая Республика» чтят всех, кто отдал жизнь за Родину, помнят и обещают, что память о них будет жить в наших сердцах вечно. Наша задача – передавать эту память из поколения в поколение, и не повторять ошибок прошлого, - обратился к присутствующим депутат Народного Совета Владимир Савелов.

На мероприятии также присутствовали члены молодежной патриотической организации Российский Союз ветеранов Афганистана «Наследие». Они наградили героев войны за Донбасс почетными медалями «За отвагу и мужество», а также «Родина и Братство».

В конце участники митинга почтили минутой молчания память о павших воинов Великой Отечественной войны и Ополчения Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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